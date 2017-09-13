أخبار عاجلة

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا» -
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ترامب يزور فلوريدا الخميس لمعاينة أضرار الاعصار إيرما

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يزور فلوريدا الخميس لمعاينة أضرار الاعصار إيرما

06:06 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

ترامب يزور فلوريدا الخميس لمعاينة أضرار الاعصار إيرما

الرئيس الاميركي دونالد ترامب ينتظر بدء اجتماعه مع

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيتوجه الخميس إلى فلوريدا لمعاينة الأضرار التي خلفها الإعصار المدمر إيرما في هذه الولاية الجنوبية.

وتحرص الرئاسة الأميركية على إبراز دور ترامب كـ "قائد حقيقي" للجهود التي تبذلها الإدارة الفدرالية للتخفيف من تدعيات الإعصار إيرما وقبله الإعصار هارفي الذي أدى في وقت سابق من هذا الشهر إلى فيضانات ضخمة في هيوستن بولاية تكساس.

وخلال الإعصار هارفي زار ترامب ولاية تكساس مرتين، وهو اليوم يعتزم زيارة فلوريدا تنفيذًا للوعد الذي قطعه ما إن بدأت رياح الإعصار المدمر تجتاح الولاية الجنوبية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز خلال إعلانها عن موعد الزيارة إن "أعمال الرئيس خلال هذه الأوقات تثبت لماذا هو قائد حقيقي".

وأضافت أن "الرئيس والإدارة بأسرها يواصلان مراقبة الوضع في بورتو ريكو والولايات المتحدة والجزر العذراء وفلوريدا وتكساس وكل المناطق التي تضررت من الاعصارين إيرما وهارفي".

وسيصطحب ترامب معه في زيارته إلى فلوريدا زوجته ميلانيا التي قالت على تويتر إن "قلقي مستمر على كل الذين تضرروا من الإعصارين".

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ترامب: العقوبات الجديدة ضد "خطوة صغيرة"

    أخبار

  • البيت الأبيض يدعو لوقف أعمال العنف ضد الروهينجا في ميانمار

    أخبار

  • البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدين أعمال العنف في بورما

    أخبار

  • البيت الأبيض يشير إلى احتمالية عزل جزر فلوريدا كيز لأسابيع

    أخبار

إعلان

6a31c57da6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية