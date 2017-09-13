ترامب يزور فلوريدا الخميس لمعاينة أضرار الاعصار إيرما

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيتوجه الخميس إلى فلوريدا لمعاينة الأضرار التي خلفها الإعصار المدمر إيرما في هذه الولاية الجنوبية.

وتحرص الرئاسة الأميركية على إبراز دور ترامب كـ "قائد حقيقي" للجهود التي تبذلها الإدارة الفدرالية للتخفيف من تدعيات الإعصار إيرما وقبله الإعصار هارفي الذي أدى في وقت سابق من هذا الشهر إلى فيضانات ضخمة في هيوستن بولاية تكساس.

وخلال الإعصار هارفي زار ترامب ولاية تكساس مرتين، وهو اليوم يعتزم زيارة فلوريدا تنفيذًا للوعد الذي قطعه ما إن بدأت رياح الإعصار المدمر تجتاح الولاية الجنوبية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز خلال إعلانها عن موعد الزيارة إن "أعمال الرئيس خلال هذه الأوقات تثبت لماذا هو قائد حقيقي".

وأضافت أن "الرئيس والإدارة بأسرها يواصلان مراقبة الوضع في بورتو ريكو والولايات المتحدة والجزر العذراء وفلوريدا وتكساس وكل المناطق التي تضررت من الاعصارين إيرما وهارفي".

وسيصطحب ترامب معه في زيارته إلى فلوريدا زوجته ميلانيا التي قالت على تويتر إن "قلقي مستمر على كل الذين تضرروا من الإعصارين".