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اليوم.. الحكم على المتهمين برشوة وزارة الري

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مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم على المتهمين برشوة وزارة الري

04:00 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

اليوم.. الحكم على المتهمين برشوة وزارة الري

رشوة - تعبيرية

كتب – محمود الشوربجي:.

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية اتهام مهندس بوزارة الري و4 آخرين، بطلب وعرض رشوة مقابل تسهيل المتهم الأول لأعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، وعضوية كلٍّ من المستشارين أسامة أبو صافي، وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أحمد فهمي، وأيمن عبد اللطيف.

والمتهمون في القضية كلا من "هشام. س" المتهم الأول مهندس بالمكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، و "طارق.م"، و"محمد إسماعيل"، و"محمد شريف"، و"إيهاب يوسف".

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول موظف عام، طلب وأخذ عطايا نقدية، إذ طلب من المتهمين 100 ألف جنيه، للإخلال بواجبات وظيفته.

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