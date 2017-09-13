دبي ترسل 100 طن مساعدات إنسانية عاجلة للاجئي الروهينجا

دبي - (د ب أ)

أعلنت سلطات إمارة دبي بالإمارات تسيير طائرة محملة بمساعدات إنسانية للاجئي الروهينجا في بنجلاديش.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الثلاثاء، إن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه بتسيير طائرة خاصة محملة بمساعدات إنسانية عاجلة للاجئي الروهينجا ببنجلاديش "لتقديم يد العون للاجئين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود ببنجلاديش ومع تفاقم الوضع الإنساني الحرج هناك في ظل ارتفاع أعداد النازحين الروهينجا الفارين من الأعمال العدائية التي تستهدفهم في ميانمار"، والذين يقدر عددهم حاليًا بحوالي 370 ألف لاجئ، بحسب الأمم المتحدة.

وذكر أن الطائرة ستحّمل بمئة طن متري من المساعدات الإنسانية بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وتصل القيمة الإجمالية للمساعدات إلى حوالي 7ر2 مليون درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) تتضمن بصورة أساسية مخيمات إيواء دعمًا لجهود المفوضية في مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة لاسيما في مخيم كوتوبلانونج للاجئين في بنجلاديش، "بهدف تخفيف المعاناة عن كاهل النازحين الذين أجبرتهم الأعمال العدائية على هجر ديارهم والفرار طلبًا للنجاة بأرواحهم وأغلبهم من النساء والأطفال والرضع"، بحسب المكتب الإعلامي.

ومن المنتظر أن تسهم المساعدات في توفير المأوى لنحو 8500 لاجئ ضمن حوالي 1700 أسرة.

وتعد هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئي الروهينجا الثانية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين انطلاقًا من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، حيث شملت الشحنة الأولى التي تم توجيهها يوم الأحد الماضي 91 طنًا متريًا من مواد الإغاثة.