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"الجنايات" تستكمل محاكمة 32 متهمًا في قضية "ميكروباص حلوان"

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مصراوي Masrawy

"الجنايات" تستكمل محاكمة 32 متهمًا في قضية "ميكروباص حلوان"

03:00 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

المستشار حسين قنديل

كتب – محمود الشوربجي:.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 32 متهمًا في قضية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم عدة منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان.

وأسندت النيابة إليهم تهم ارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي، رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي، من قوة إدارة مرور الجيزة، بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.

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