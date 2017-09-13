مدرب الجيش يكشف سر انفعاله على صحفية مؤتمر الأهلي (فيديو)

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كشف أحمد سامي، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، سبب انفعاله على مراسلة صحفية في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فريقه أمام النادي الأهلي يوم الأحد الماضي، مشيرا إلى أنها لم تطرح سؤالًا ليجيب عليه، لكنها فاجئته بعبارة «أنت كسبت بمساعدة الحكم».

وأكد «سامي»، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف»، الذي يقدمه الغعلامي إبراهيم فايق، على قناة «dmc sports»، أنه يحترم الجميع، موضحًا أنه تلقى اتصالات عديدة من أغلب الصحفيين وأخبروه بأنه لم يخطئ.

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وعن مساعدة التحكيم لفريقه أمام الأهلي، قال مدرب الطلائع، إنه اتخذ قرارًا منذ بداية الموسم بعدم التعليق على أداء الحكام لأن ذلك لن يغير شيء.