ضبط مزارع هارب من "المؤبد" في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب في محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، القبض على مزارع هارب من حكم بالمؤبد في قضية "حريق نقطة شرطة بني محمد".

وكان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية بأنه وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز أبنوب أكدتها التحريات باختفاء "ك.م.س" مزارع، ومقيم بمنطقة الشهابية بقرية بني محمد بمركز أبنوب، المحكوم عليه في قضية حريق نقطة شرطة بني محمد" بالسجن المؤبد في الزراعات المتاخمة لمسكنه.

تم الدفع بمأمورية شرطية، ضمت ضباط مباحث المركز مدعومين بمجموعة قتالية من إدارة قوات الأمن، أسفرت عن ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، وخطة مديرية أمن أسيوط لإحكام السيطرة الأمنية لضبط ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والجنايات وجمع المعلومات عن العناصر الخطرة الهاربة وأماكن تواجدها للعمل علي ضبطها وإنفاذ القانون تجاهها وما يخل بالأمن العام.