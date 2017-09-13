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إسماعيل يرأس اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

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مصراوي Masrawy

إسماعيل يرأس اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

01:52 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

إسماعيل يرأس اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء

كتب - محمد غيات:

يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس ، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، المقرر أن يناقش عددًا من الملفات الاقتصادية والأمنية، منها مراجعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية.

كما يناقش المجلس استعداد الحكومة لبداية العام الدارسي الجديد المقرر بدايته يوم 23 من الشهر الجاري.

ويناقش أيضًا اللائحة التنفيذية لقانون 114 لسنة 2017 الخاص بتقنين وضع الأراضي المعتدي عليها تمهيدًا للموافقة عليها.

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