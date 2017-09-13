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لهذا السبب أكياس المقرمشات مليئة بالهواء

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مصراوي Masrawy

لهذا السبب أكياس المقرمشات مليئة بالهواء

01:24 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

لهذا السبب أكياس المقرمشات مليئة بالهواء

لهذا السبب أكياس رقائق البطاطس مليئة بالهواء

كتبت- هاجر حاتم:

ليس من الغريب أن تفتح أكياس الشيبسي وتجدها مليئة بالهواء، ولكن الغريب في الامر أن ما بداخلها ليس هواء كما يظن البعض.

تقوم الشركات بتعبئة الأكياس بالنيتروجين وليس الهواء الجوي العادي، إذ يحافظ هذا على طعم المنتج وصلاحيته لمدة أطول، وفقًا لما ذكره موقع اليوم.

يعرف النيتروجين بعدم تفاعله مع الجزئيات المحيطة به وبالتالي فإنه سيحافظ على قرمشة البطاطس.

بالإضافة إلى أنه عديم الرائحة والمذاق، فهذا يجعله الغاز المثالي لهذه الوظيفة لأنه لن يؤثر على طعم أو رائحة الرقائق، وسيحافظ على نكهتها أطول فترة ممكنة.

 

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