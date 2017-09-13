10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن المسار الديمقراطي لا رجعة فيه، وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن هناك تعاونا مشتركا بين مصر والعراق في مكافحة الإرهاب، وأبدى السفير أحمد عبد العزيز قطان سفير السعودية في مصر استغرابه من وصف إيران بأنها دولة شريفة.

1- رئيس تونس: لا رجعة في المسار الديمقراطي رغم التحديات

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي - أرشيفية

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن المسار الديمقراطي لا رجعة فيه رغم حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها البلاد لتلبية للمطالب الاجتماعية وتحسين ظروف معيشة المواطنين والتي تتطلب دعما ومساندة من قبل مختلف شركاء وأصدقاء تونس.

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2- رئيس وزراء العراق: نتعاون مع مصر للقضاء علي الإرهاب

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي - أرشيفية

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن هناك تعاونا مشتركا بين مصر والعراق في مكافحة والقضاء علي الإرهاب في المنطقة وليس العراق فقط.

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3- ترامب: العقوبات الجديدة ضد كوريا الشمالية "خطوة صغيرة"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أرشيفية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، العقوبات التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي بالاجماع أمس بحق كوريا الشمالية أنها "خطوة صغيرة".

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4- نتنياهو: يجب إلغاء الاتفاقية النووية مع إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقاداته الحادة للاتفاقية النووية الدولية مع إيران، مطالبًا بإلغاء الاتفاقية النووية مع إيران.

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5- وزير الشئون الخارجية القطري: مطالب دول المقاطعة ضد قطر غير مشروعة

وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان المريخي - أرشيفية

قال وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان المريخي، إن مطالب دول المقاطعة ضد قطر غير مشروعة ولا تستند إلى حقائق وإنما إلى فبركات وأنها ضد القانون الدولي وحقوق الإنسان"، مضيفًا: "تلك المطالب تمثل مساسًا بسيادة الدول وتدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية".

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6- ميركل: وقف تصدير السلاح إلى تركيا "مرفوض"

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - أرشيفية

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رفضها لوقف تصدير السلاح بشكل عام إلى تركيا.

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7- قطان: وصف إيران بـ"الدولة الشريفة" يثير الاستغراب

السفير أحمد عبد العزيز قطان سفير السعودية في مصر - أرشيفية

أبدى السفير أحمد عبد العزيز قطان سفير السعودية في مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، استغرابه من وصف وزير الشئون الخارجية القطري سلطان المريخي خلال مداخلته في اجتماع وزراء الخارجية العرب لإيران بأنها دولة شريفة.

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8- رئيس البرلمان الأوروبي: اتفاق الحد من الهجرة يحتاج 7 مليارات دولار

رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني - أرشيفية

قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يخصص 6 مليارات يورو 7.2 مليار دولار لصالح التوصل إلى اتفاق مع ليبيا بهدف الحد من الهجرة.

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9- شكري: كلمة الوزير القطري بالجامعة العربية "مهاترات"

وزير الخارجية سامح شكري - أرشيفية

رفض وزير الخارجية سامح شكري ما تضمنته كلمة وزير الشئون الخارجية القطري سلطان المريخي في اجتماع وزراء الخارجية العرب الْمنعقد الْيَوْمَ بجامعة الدول العربية ووصفها بـ"المهاترات والكلام الخارج".

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10- برزاني: الاستفتاء في كردستان العراق قرار شعبي

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني - أرشيفية

أفاد مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق بأن قرار الاستفتاء في الإقليم كردستان هو قرار شعبي.

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