استطلاع مصراوي: 63% غير راضين عن أداء رئيس الوزراء

كتب - عبد الله قدري:

أجرى مصراوي، الثلاثاء، استطلاعًا للرأي حول أداء رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بعد عامين من توليه المسؤولية.

وشارك في الاستطلاع قرابة 700 مواطن، وبلغ عدد الموافقين على أداء رئيس الوزراء 252 مواطنًا بنسبة بلغت نحو 37%، فيما بلغ عدد غير الراضين عن أدائه 447 مواطنا بنسبة 63%.

كان مركز بصيرة لبحوث الرأي العام أجرى استطلاعًا، أظهر فيه أن ثلث المصريين راضون عن أداء رئيس الوزراء بعد عامين من توليه منصبه، حيث رأى 31% من المشاركين في الاستطلاع أن الأداء جيد، فيما يري 24% أن الأداء كان متوسطا، و10% أن الأداء كان سيئا، ولم يستطع 36% تقييم الأداء.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس شريف إسماعيل برئاسة مجلس الوزراء في 12 سبتمبر 2015، وشغل قبل تكليفه منصب وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة المهندس إبراهيم محلب.