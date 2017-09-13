أبو تريكة: ميسي خلاني أقرا شعر وأدب عشان أوصفه (فيديو)

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أشاد محمد أبوتريكة، نجم الكرة المصرية السابق، بالمستوى الرائع الذي ظهر به الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، خلال مباراة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال «الماجيكو»، خلال تواجده بالأستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS، إن ميسي جعله يتجه للشعر والادب بعد المستوى المذهل الذي يقدمه مع النادي الكاتالوني، معلقًا «ميسي أسطورة، فيه لاعبين مؤثرين في فرق، وفيه لاعبين هم أنفسهم فرق، ومن بينهم ميسي، أبحث عن كلمات جديدة لوصف ما يفعله في كرة القدم».

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وقاد «البرغوث»، برشلونة لتحقيق فوز كبير على ضيفه يوفنتوس، بثلاثة أهداف دون رد، سجل منهم هدفين وحده، وتمكن من فك عقد عدم التسجيل في شباك الغعملاق الإيطالي بوفون.

