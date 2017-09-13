"قصور الثقافة" تُكلّف الفنان تامر عبد المنعم بالإشراف على تسويق مشروعاتها

كتبت-نسمة فرج:

أصدر أشرف عامر، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قرارًا بتكليف الفنان تامر عبدالمنعم بالإشراف على ملف دعم تسويق المنتج الثقافي والفني للهيئة، وذلك بعد قيامه بقطع إجازته والعودة للعمل على درجته الوظيفية "أخصائي ثقافي ثالث – المجموعة النوعية فنون".

وأشار عامر في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا التكليف ليس له علاقة بإدارة التسويق التي لها مدير عام ولها بطاقة وصف وظيفي تعمل من خلاله وفق الهيكل الإداري للهيئة.

وأضاف أن "عبد المنعم" يتمتع بخبرات في مجال التسويق والإعلان تؤهله للحصول على داعمين من الهيئات الحكومية والأهلية لمشروعات الهيئة الفنية والثقافية، وأنه سيمارس مهام عمله من مكتب رئيس الهيئة وذلك في إطار خطة الهيئة للاستفادة من خبرات موظفيها.