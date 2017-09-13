الجيش اللبناني: ضبط مخزن عبوات مجهزة للتفجير في جرود عرسال
الجيش اللبناني: ضبط مخزن عبوات مجهزة للتفجير في جرود عرسال
11:39 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
الجيش اللبناني
بيروت - (أ ش أ)
ضبطت دورية من مديرية المخابرات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، مخزن عبوات مجهزة للتفجير مع كامل أجزائها وجزئياتها والمواد المكملة لها في محلة وادي حميد جرود عرسال.
وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن العبوات عبارة عن قذائف محشوة بالمتفجرات الموجهة، وأجهزة إشعال، وفتيل صاعق، وعبوات أخرى بعدة أحجام، وصواعق، ومواد بودرة الألومينيوم، وبودرة للتفجير مختلفة الأنواع، وحشوات دافعة، وعدد من الأحزمة الناسفة، مشيرا إلى أن خبراء من الهندسة عمل على معالجتها.
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