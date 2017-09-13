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"إنذار كاذب" يتسبب في إخلاء كنيسة ساجرادا فاميليا في برشلونة

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مصراوي Masrawy

"إنذار كاذب" يتسبب في إخلاء كنيسة ساجرادا فاميليا في برشلونة

11:37 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

أرشيفية

برشلونة - (د ب أ)

قالت الشرطة الكتالونية، إنه تم إخلاء كنيسة ساجرادا فاميليا في مدينة برشلونة الإسبانية مساء اليوم الثلاثاء في إطار عملية لمكافحة الإرهاب.

وفي بيان لها ، قالت الشرطة المحلية إنه اتضح أنه كان "انذار كاذب".

كما تم اجلاء المئات من الزوار والموظفين والمتسوقين وأصحاب المتاجر في المنطقة.

وتم إغلاق عدة شوارع وتفتيش السيارات وكذلك تم إغلاق عدة محطات للنقل السريع في المنطقة بشكل مؤقت.

يذكر أن منطقة كاتالونيا تعيش حالة تأهب بعد مقتل 16 شخصا وإصابة 130 آخرين في الهجمات الإرهابية التي شهدتها برشلونة وكامبريلس يوم 17 أغسطس الماضي.

ويبلغ مستوى التحذير من الإرهاب في إسبانيا حاليا 4 نقاط على مقياس من 5 نقاط.

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