سامح عاشور: نقابة المحامين ليست معلقة على شخص أو هيئة

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قال سامح عاشور، نقيب المحامين، مساء اليوم الثلاثاء، إن نقابة المحامين لن تموت، وغير معلقة على شخص أو هيئة بعينها، إنما المحاماة نهر من العطاء والوعي والوطنية، سوف يتدفق في الشريان المصري حتى تقوم الساعة، وسوف تظل نقابة المحامين بأعضائها مدافعة عن الوطن، والمحاماة، وحقوق الإنسان وكفالة حق الدفاع، وسيادة القانون.

وأضاف عاشور، بكلمته في ختام المؤتمر السنوي للنقابة الذي عقد بمحافظة بورسعيد، أن كل تلك الثوابت هي الرصيد الذي تملكه نقابة المحامين، ولن نتخلف عن ثورة أو دور أو موقعة لصالح الشعب والوطن.

واستنكرعاشور، العملية الإرهابية البشعة التي استهدفت ضباط وجنود الشرطة في سيناء، أمس الاثنين، موجها تعزية المؤتمر والمحامين لأسر الشهداء الذين سقطوا في تلك العملية الإجرامية، مشددا على أن النقابة تؤكد وقوفها مع الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب حتى يجتث من جذوره، وتلك من ثوابت النقابة إضافة لانحيازها للدولة المصرية، دولة سيادة القانون ومكافحة الإرهاب.

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وفي سياق متصل، شكر نقيب المحامين، محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، مضيفا: "ساهم معنا مساهمة إيجابية فعالة في تمكيننا من التعاقد مع الأماكن المملوكة للمحافظة، والتخفيض الذي منحه للنقابة في تكليف هذه الاقامة، إضافة للرعاية اللوجستية التي باشرتها المحافظة بكل أجهزتها خاصة مديرية الأمن".

وأكد عاشور، أن توصيات المؤتمر ستكون محل نظر من الجهات المعنية بإصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بدءً من البرلمان، وانتهاءً بنشره في الجريدة الرسمية، معربا عن سعادته بالحماس النقابي الذي شاهده خلال اللجان، واهتمام الحضور بالشأن العام وهموم الوطن.