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أديب: ماذا فعلت لجنة استرداد أراضي الدولة بقيادة محلب؟

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أديب: ماذا فعلت لجنة استرداد أراضي الدولة بقيادة محلب؟ أديب: ماذا فعلت لجنة استرداد أراضي الدولة بقيادة محلب؟

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المواطن المصري أصبح لا يخشى عقوبة الفساد، مشيرًا إلى أنه ليس هناك دولة في العالم بهذا المستوى من الفساد، وأكد أن الفساد أصبح مهنة في .

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، أن وزارة الإسكان اكتشفت أن هناك 3 آلاف وحدة سكنية حولها أصحابها إلى محلات ومخازن، وشنّت حملة لاستردادها، ولم تنجح حتى الآن إلا في استرداد 35 فقط، معقبًا: «مجهود كبير الحقيقة».

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تابع متسائلًا: «ماذا فعلت لجنة استرداد أراضي الدولة حتى الآن بقيادة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق؟ هل استردت أموال؟ هل قنّنت أراضي؟ هل استرجعت أموال الدولة؟».

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التحرير

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