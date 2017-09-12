أديب: ماذا فعلت لجنة استرداد أراضي الدولة بقيادة محلب؟

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المواطن المصري أصبح لا يخشى عقوبة الفساد، مشيرًا إلى أنه ليس هناك دولة في العالم بهذا المستوى من الفساد، وأكد أن الفساد أصبح مهنة في مصر.

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، أن وزارة الإسكان اكتشفت أن هناك 3 آلاف وحدة سكنية حولها أصحابها إلى محلات ومخازن، وشنّت حملة لاستردادها، ولم تنجح حتى الآن إلا في استرداد 35 فقط، معقبًا: «مجهود كبير الحقيقة».

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تابع متسائلًا: «ماذا فعلت لجنة استرداد أراضي الدولة حتى الآن بقيادة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق؟ هل استردت أموال؟ هل قنّنت أراضي؟ هل استرجعت أموال الدولة؟».