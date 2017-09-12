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معتز عبد الفتاح: بدأنا مع كوريا في الخمسينات.. وهم الآن رقم 12 اقتصاديًا بالعالم

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معتز عبد الفتاح: بدأنا مع كوريا في الخمسينات.. وهم الآن رقم 12 اقتصاديًا بالعالم معتز عبد الفتاح: بدأنا مع كوريا في الخمسينات.. وهم الآن رقم 12 اقتصاديًا بالعالم

التحرير

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن بدأت دولتها الجديدة عقب ثورة 1952، بالتزامن مع انطلاقة الدولة الكورية الجنوبية بعد الحرب الكورية والتي انتهت عام 1953، ولكن الأخيرة نجحت في التحول من كونها بين الأفقر في العالم إلى الأهم اقتصاديًا في العالم.

أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الثلاثاء، أن «إحنا بدأنا مع كوريا في الخمسينات، تقريبًا نمو اقتصادي واحد، وناتج قومي متقارب، ومتوسط دخل متقارب، حتى عدد السكان.. إحنا النهاردة فين وهما فين.. فجوة هائلة».

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تابع: «كوريا تنتج في السنة 1 ونص تريليون دولار، إحنا بننتج 350 مليار، ما يعني اللي إحنا بننتجه 5 مرات، عدد سكانهم الآن 50 مليون، الرقم اللي كنا عنده في الثمانينات، ومتوسط الدخل 28 ألف دولار في السنة، إحنا 3500 دولار، يعني الواحد فيهم بيكسب قد 8 من عندنا، صادراتهم 550 مليار دولار، إحنا 23 مليار دولار».

واصل: «لازم نسأل أنفسنا كيف نجح هؤلاء؟ هؤلاء فقط جدوا فوجدوا وزرعوا فحصدوا، اتخذوا قرارات ناجحة في النهاية أدت لنجاح، اشتغلوا على الإنسان الذي هو جوهر التنمية، كوريا أصبحت من القاع إلى القمة، حتى أنها رقم 12 في العالم بالاقتصاد، حجم تطور لا يمكن تخيله».

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التحرير

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