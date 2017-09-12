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صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:17 صباحاً
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:12 صباحاً
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:12 صباحاً
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:12 صباحاً
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:12 صباحاً
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:12 صباحاً
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:12 صباحاً
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:12 صباحاً
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:12 صباحاً
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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مساء الأنوار - أخر استعدادات النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في البطولة الإفريقية
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ON Sport
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 11:49 مساءً
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