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كلاكيت رابع مرة.. سقوط عصابة "ديلو" لتجارة المخدرات ببولاق الدكرور

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مصراوي Masrawy

كلاكيت رابع مرة.. سقوط عصابة "ديلو" لتجارة المخدرات ببولاق الدكرور

11:26 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

المتهمين

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيًا لترويج المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.

وردت معلومات للواء ماجد عادل، مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، أن "سيد ف."، وشهرته "ديلو" استأنف نشاطه في تجارة المخدرات مستعينا باثنين آخرين وهما: "أحمد القط"، و"تهامي م.".

وتمكن الرائد هيثم سكر، الضابط بمكافحة المخدرات من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة بشارع الحاج طه، وبحوزتهم كمية من الحشيش والأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

تحريات المباحث كشفت أن المتهم الأول تم ضبطه 3 مرات سابقة بتهمة الإتجار في المخدرات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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