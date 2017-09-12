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حسام البدري يكذب شائعة رحيله: «تستهدف زعزعة استقرار الفريق»

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حسام البدري يكذب شائعة رحيله: «تستهدف زعزعة استقرار الفريق» حسام البدري يكذب شائعة رحيله: «تستهدف زعزعة استقرار الفريق»

التحرير

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أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم صحة كل الأقاويل والبيانات الصادرة حول تلقيه عروضًا خليجية في بعض المواقع والصحف، والتي لم يلتفت لها النادي الأهلي على اعتبار أنها لا ترتقي للرد عليها.

وقال البدري: "إن المحزن في الأمر هو انسياق مؤسسات قومية كبرى وراء هذه الشائعات الموجهة، والتي تستهدف زعزعة استقرار الفريق وضرب استعداداته الجادة للمباراة الهامة أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا".

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وتسائل البدري عن سبب شائعات رحيله وتلقيه مجموعة من العروض في هذا التوقيت بالذات، رغم أنه أعلن مرارًا وتكرارًا إغلاقه هذا الملف تماما منذ شهور، وبالتحديد منذ جلسة تجديد عقده مع القلعة الحمراء، والتي كانت على مرأى ومسمع من الجميع في .

وأضاف المدير الفني للمارد الأحمر في تصريحات صحفية: "أن الأهلي مقبل على مهمة قومية اتفق على أهميتها أبناء النادي الأهلي وجماهيره، وأنه على هؤلاء الذين يحاولون الصيد في الماء العكر البحث عن لعبة أخرى بعيدًا عن تدمير وزعزعة استقرار الفريق".

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