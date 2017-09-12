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غدًا.. عمرو موسى يوقع الجزء الأول من مذكراته "كِتَابِيَهْ"

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مصراوي Masrawy

غدًا.. عمرو موسى يوقع الجزء الأول من مذكراته "كِتَابِيَهْ"

11:23 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

عمرو موسى

كتبت - نسمة فرج: 

تنظم دار الشروق للنشر، حفلاً لتوقيع الجزء الأول من مذكرات وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى تحت عنوان "كتابيه"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء غد الأربعاء.

وأعلنت دار الشروق أن مذكرات عمرو موسى، تقدم مجموعة من أبرز الأسرار في مسيرته الدبلوماسية والسياسية، بالإضافة إلى كواليس السنوات العشر التي قضاها وزيرًا للخارجية، وتفاصيل علاقته بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وآراؤه الصريحة في الساسة المصريين والقادة العرب.

وتعد هذه المذكرات مرجعاً لا غنى عنه لكل قارئ يريد أن يطلع على جانب من حقائق التاريخ وخفايا الدبلوماسية وصراعات السياسة كان المؤلف جزء منها أو شاهد عليها، حسبما ذكرت دار الشروق في بيان اليوم.

وأضافت: "كما تعتبر –المذكرات- كنزًا لكل مؤرخ ودبلوماسي أو باحث في العلوم السياسية، فقد سجل موسى خلال هذه المذكرات شهادته النابضة بأسلوب شيق وجذاب للأحداث التي شارك فيها خلال مناصبه الهامة التي شغلها خلال هذه الحقبة".

وتحمل المذكرات عنوانا عريضا هو "كِتَابِيَهْ"، استمده عمرو موسى من الآية القرآنية الكريمة التي تقول: "فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ". (الحاقة - 19).

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مصراوي Masrawy

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