دوري الأبطال.. باريس سان جيرمان يقسو على سيلتك بخماسية نظيفة (فيديو)

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اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي، ضيفه سيلتك الاسكتلندي، بخمسة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 19، وأضاف كليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 34، قبل أن يحرز ادينسون كافاني الهدف الثالث في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف ميكائيل لوستيج الهدف الرابع في الدقيقة 83، قبل أن يعود كافاني ويسجل من جديد في الدقيقة 85، لينتهي اللقاء بنتيجة 5-0.

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بهذه النتيجة تصدر نادي العاصمة الفرنسية المجموعة الثانية من البطولة، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ بعد تغلب الأخير على أندرلخت البلجيكي بثلاثة أهداف نظيفة.



