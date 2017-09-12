تشيلسي يستعرض قوته بسداسية في مرمى كاراباج بدورى الأبطال (فيديو)

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حقق فريق تشيلسى الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره كاراباج أجدام بطل أذربيجان، بنتيجة 6-0، فى المباراة التى جمعت الفريقين الليلة على ملعب ستامفورد بريدج، فى إطار منافسات الجولة الأولى بمنافسات دورى أبطال أوربا.

وأحرز بيدرو الهدف الأول للبلوز فى الدقيقة الـ5، أضاف ديفيد زاباكوستا فى الدقيقة الـ29، وعزز سيزار أزبيليكويتا تقدم تشيلسي فى الـ55 ،وأحرز تيموى باكايوكو فى الدقيقة الـ72، بينما أحرز اللاعب ميشي باتشواي الهدفين الخامس والسادس فى الدقيقتين 76و82 من عمر المباراة.

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وبتلك النتيجة يتصدر فريق تشيلسى جدول ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، بينما تجمد رصيد كاراباج أجدام دون نقاط بالمركز الأخير.