سوريا تختار ماليزيا لاستضافة مباراتها أمام أستراليا في المُلحق الآسيوي

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أكد صلاح رمضان،رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، في تصريحات لوكالة فرانس برس أن ماليزيا ستستضيف مباراة ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وفي الـ5 من أكتوبر المقبل.

وقال «رمضان»: »اختارت القيادة الرياضية في سوريا ماليزيا مكانا لمواجهتنا مع أستراليا في الملحق الآسيوي»

وكانت سوريا اختارت ماليزيا أرضًا بديلة لها في الدور الثالث الحاسم من تصفيات المونديال، لعدم تمكنها من لعب مبارياتها على أراضيها بسبب الوضع الأمني في البلاد.

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وبلغت سوريا المُلحق الآسيوي بعد حلولها ثالثة في المجموعة الأولى في خلف كلًا من ايران وكوريا الجنوبية، فيما جاءت استراليا ثالث المجموعة الثانية خلف كلًا من اليابان والسعودية، وسيُقام لقاء الاياب بين الفريقيت في سيدني في الـ10 من اكتوبر المُقبل.

ويتأهل الفائز من الملحق الاسيوي لمواجهة رابع منطقة الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) في ملحق آخر من ذهاب واياب سيتأهل الفائز به الى كأس العالم مُباشرة.