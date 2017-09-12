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دوري الأبطال.. ميسي يثأر للبارسا من اليوفي وينهي عقدة بوفون

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دوري الأبطال.. ميسي يثأر للبارسا من اليوفي وينهي عقدة بوفون دوري الأبطال.. ميسي يثأر للبارسا من اليوفي وينهي عقدة بوفون

التحرير

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نجح فريق برشلونة الإسبانى في الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه يوفنتوس الإيطالى، فى المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا.

افتتح النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، هدف التقدم للفريق الكتالونى من تسديدة أرضية فى الدقيقة 45 من زمن المباراة، وهو هدفه الأول فى شباك الحارس الإيطالى المخضرم جانلويجى بوفون.

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وأضاف إيفان راكيتش الهدف الثاني للبرسا في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وبذلك ينجح برشلونة في حصد أول ثلاث نقاط له في افتتاحية دور المجموعات في دوري الأبطال وتضم المجموعة الرابعة كلًا من يوفنتوس وبرشلونة وأولمبياكوس اليونانى، سبورتنج لشبونة البرتغالى.

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