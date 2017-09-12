الفقي: مجتمعاتنا تحتاج لمبادرات إصلاحية تعيد ترسيخ قيم الحرية والمساواة

الإسكندرية - محمد البدري:

قال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن المجتمعات العربية في أمس الحاجة لمبادرات التجديد والإصلاح لإعادة ترسيخ قيم الحرية والمساواة فيها، مبينًا أن الحرية أحد المبادئ الأساسية في الحضارة العربية الإسلامية، والمكون الرئيسي لبناء المجتمعات الديمقراطية المعاصرة.

جاء ذلك خلال افتتاحه أولى اجتماعات "صالون الإسكندرية"، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، على مدار يومين تحت عنوان "مستقبل القوى الناعمة المصرية"، في حضور عدد كبير من المثقفين والباحثين والشعراء والأدباء.

وأضاف الفقي: "الصالون الثقافي بالإسكندرية ينعقد بشكل غير تقليدي لبحث قضايا ثقافية وفكرية دوليًا وإقليميًا ومحليًا، من خلال دعوة علماء ومثقفين من الداخل والخارج بهدف مناقشة أفكار ومقترحات سياسات لصالح الشعب المصري، ودعم الدولة المصرية"، لافتًا إلى أن المكتبة وجهت الدعوة إلى عدد من المثقفين والشخصيات العامة من كافة الآراء والاتجاهات، وتقدم منبرًا لكل صاحب رأي طالما أنه ينطلق من أرضية وطنية.

وأوضح أن "صالون الإسكندرية" يأتي تزامنًا مع جهود مكتبة الإسكندرية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع هيئات ومنظمات دولية، مشيرًا إلى أنه عقد هذا الأسبوع عددًا من اللقاءات المكثفة مع المسؤولين بمنظمة اليونسكو، كما شارك في الاجتماع السنوي لمنظمة المكتبات الدولية (IFLA)، وعقد اجتماعًا مع ممثلي مكتبة الكونجرس للبحث في تعزيز العلاقات مع مكتبة الإسكندرية.​