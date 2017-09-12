طارق فهمي: يجب عقد قمة عربية لاتخاذ مواقف رادعة ضد قطر

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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الخطاب السياسي والإعلامي لدولة قطر لم يتغير، بدليل ما حدث خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء، ما يعكس استمرار قطر في مراوغاتها السياسية تجاه باقي الدول.

أضاف فهمي، خلال مداخلة عبر شاشة «الغد»، أن «الحكومة القطرية أثبت عدم جديتها في إدارة الحوار وإيجاد حلول يمكن أن نستعين بها، فكان رد فعل الدول الأربعة المقاطعة هي الغضب الشديد وتصعيد الأزمة».

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وتابع: «هناك لغة حوار جيدة بين الدول الأربعة المقاطعة لكن اضطر سامح شكري، وزير الخارجية، إلى استبدال لغة الحوار بعد استخدام مندوب دولة قطر أسلوبًا متدنيًا وحديث غير لائق، واتهم الدوحة بتبني الإرهاب».

تابع أن هناك تصريحات هامة من جانب وزير خارجية البحرين، خلال مجلس حقوق الإنسان الذي انعقد أمس، موضحًا أنه لابد من وجود موقف قوي ومباشر من جامعة الدول العربية، ومن مملكة الأردن تحديدًا علي اعتبارها رئيس القمة العربية، وبناءً عليه أن تدعو لقمة مصغرة، على أن تكون هناك مواقف رادعة تجاه الدوحة.