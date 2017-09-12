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ممدوح حمزة: اجتماع تحضيري لـ«جبهة التغيير» بحضور 10 أحزاب غدا

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ممدوح حمزة: اجتماع تحضيري لـ«جبهة التغيير» بحضور 10 أحزاب غدا ممدوح حمزة: اجتماع تحضيري لـ«جبهة التغيير» بحضور 10 أحزاب غدا

التحرير

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أعلن الناشط السياسي والمهندس الاستشارى الدكتور ممدوح حمزة، عن عقد اجتماع تحضيري غدًا الأربعاء لـ«جبهة التغيير» لتحديد خطوات عملها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد موعد المؤتمر الصحفى الذى سيتم الإعلان به عن  تدشين «جبهة التغيير» وتوضيح برنامجها وأهدافها خلال أيام.

وأضاف حمزة، فى تصريح لـ«التحرير» أن اجتماع غدًا سيحضره 10 أحزاب سياسية، وعدد كبير من الشخصيات العامة، لافتًا إلى أن عمرو موسي وأحمد شفيق لا ينتمون للجبهة، لأن مؤسسي الجبهة اتخذوا قرارا بعدم انضمام مرشحى الرئاسة السابقين لعضوية الجبهة. 

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وأوضح  الناشط السياسي، أن جبهة التغيير بها شخصيات ذات ثقل سياسي كبير ومشهود لها بالوطنية، وسيكون لها دور هام خلال الفترة المقبلة.

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التحرير

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