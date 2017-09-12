أخبار عاجلة

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا» -
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أديب: المحتاج في مصر مبيسرقش.. البهوات هما اللي مقضينها فساد

Google+ Print
أديب: المحتاج في مصر مبيسرقش.. البهوات هما اللي مقضينها فساد أديب: المحتاج في مصر مبيسرقش.. البهوات هما اللي مقضينها فساد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي عمرو أديب، إن « دولة لها خصوصيتها، وهي مختلفة كليةً عن أي دولة في العالم، حتى في الفساد، له خصوصية أيضًا في مصر، يعني لما الدولة زودت مكافحتها الفساد زاد».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، اليوم الثلاثاء، «الفساد في مصر بجِّح وبتحدي، بلد كل ما يتكافح فيها الفساد يزيد ويبقى أكثر عُلوًا.. الفساد والسرقة والرشوة في مصر عيني عينك».

تابع: «المُثير في الأمر أن المحتاج في مصر مبيسرقش، اللي بيسرق المرتاح واللي مش محتاج، المحتاج في مصر بيفضل محتاج، البهوات هما اللي مقضينها وبيسرقوا وبينهبوا، حتى لما بيقبضوا عليهم بيلاقوا إنها مش العملية الأولى».

شاهد أيضا

واستنكر أديب، قبول بعض المواطنين لما أسماه بـ«رشوة الحج»، مستكملًا: «أنا عايز أعرف بتطلع تحج إزاي وأنت مرتشي؟».

أضاف بسخرية: «أصل المصريين متدينين بطبعهم، ومن الرشاوى المستحبة العمرة والحج.. حتى الحج بقى بالرشوة؟ بتروح تقول (لبيك اللهم لبيك) إزاي وأنت مرتشي؟».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية