أديب: المحتاج في مصر مبيسرقش.. البهوات هما اللي مقضينها فساد

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن «مصر دولة لها خصوصيتها، وهي مختلفة كليةً عن أي دولة في العالم، حتى في الفساد، له خصوصية أيضًا في مصر، يعني لما الدولة زودت مكافحتها الفساد زاد».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، اليوم الثلاثاء، «الفساد في مصر بجِّح وبتحدي، بلد كل ما يتكافح فيها الفساد يزيد ويبقى أكثر عُلوًا.. الفساد والسرقة والرشوة في مصر عيني عينك».

تابع: «المُثير في الأمر أن المحتاج في مصر مبيسرقش، اللي بيسرق المرتاح واللي مش محتاج، المحتاج في مصر بيفضل محتاج، البهوات هما اللي مقضينها وبيسرقوا وبينهبوا، حتى لما بيقبضوا عليهم بيلاقوا إنها مش العملية الأولى».

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واستنكر أديب، قبول بعض المواطنين لما أسماه بـ«رشوة الحج»، مستكملًا: «أنا عايز أعرف بتطلع تحج إزاي وأنت مرتشي؟».

أضاف بسخرية: «أصل المصريين متدينين بطبعهم، ومن الرشاوى المستحبة العمرة والحج.. حتى الحج بقى بالرشوة؟ بتروح تقول (لبيك اللهم لبيك) إزاي وأنت مرتشي؟».