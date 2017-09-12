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فض المنازعات: إيجار «الآلي» بـ100 جنيه في قنا (فيديو)

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فض المنازعات: إيجار «الآلي» بـ100 جنيه في قنا (فيديو) فض المنازعات: إيجار «الآلي» بـ100 جنيه في قنا (فيديو)

التحرير

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قال غلاب الكرنكي، رئيس لجنة فض المنازعات بقنا، إن الاشتباكات القبلية والمنازعات تصاعدت مؤخرًا في قنا، موضحًا أنه أُقيم مؤتمر شعبي، بإشراف اللجنة وبعض الأطراف الأخرى من العُمد والمشايخ، لمصالحة عائلات قنا.

أضاف الكرنكي، خلال مداخلة عبر فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الثلاثاء، أنه «لابد أن يكون هناك دور أمني واضح لردع الأطراف التي تعرقل عملية المصالحة»، مشدّدًا على أهمية ذلك الدور، حيث أن اللجنة وحدها لن تستطيع تحقيق المصالحة.

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أوضح أنه كان يوجد قصور أمني في الفترة السابقة، مما أدى إلى دخول أسلحة متنوعة داخل قنا، لافتًا إلى أن البندقية الآلية تُستأجر بـ100 جنيه، كما أن الأسلحة المتطورة تُستأجر بـ250 جنيه في اليوم، مشدّدا على ضرورة ضبط هذه الأسلحة الثقيلة.

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التحرير

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