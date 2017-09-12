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مصادر أمنية تكشف ملابسات مداهمة جديدة لوكرين إرهابيين في أرض اللواء

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مصراوي Masrawy

مصادر أمنية تكشف ملابسات مداهمة جديدة لوكرين إرهابيين في أرض اللواء

10:56 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

مصادر أمنية تكشف ملابسات مداهمة جديدة لوكرين إرهابيين في أرض اللواء

كتب -محمد شعبان:

قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى بمديرية أمن الجيزة، إن مأمورية من قطاع الأمن الوطني داهمت وكرين إرهابيين بمنطقة أرض اللواء.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المأمورية استهدفت الوكرين اللذين شهدا مقتل 10 عناصر إرهابية الأحد الماضي، وذلك بعد ورود معلومات عن تردد عناصر مسلحة وإخفاء مواد متفجرة هناك.

وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن خبراء المفرقعات قاموا بعمل مسح شامل بواسطة أجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية، لكن لم يتم العثور على أية مفرقعات بالمنطقة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الأحد الماضي، مقتل 10 من العناصر التكفيرية الهاربة من شمال سيناء، وإصابة 8 من رجال الشرطة في تبادل لإطلاق النار أثناء اقتحام وكرين إرهابيين بالجيزة.

وقالت وزارة الداخلية إنه في إطار جهود الوزارة الرامية لملاحقة عناصر البؤر الإرهابية والإجرامية المتورطين بتنفيذ أعمال العنف والإرهاب بالبلاد، والذين يسعون لإثبات تواجدهم على الساحة في محاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تؤكد اتخاذ مجموعة من العناصر التكفيرية الهاربة من شمال سيناء من شقتين سكنيتين بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة وكرين للاختباء وعقد لقاءاتهم التنظيمية والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات المنطقة المركزية، انه تم التعامل مع تلك المعلومات، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.

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