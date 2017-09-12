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مذكرات كلينتون تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعات على موقع أمازون

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مذكرات كلينتون تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعات على موقع أمازون

10:46 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

مذكرات كلينتون تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعات على موقع أمازون

هيلارى كلينتون

واشنطن - (د ب أ)

تصدرت مذكرات هيلارى كلينتون التي تناولت حملتها الفاشلة في انتخابات الرئاسة الأمريكية قائمة الكتب الاكثر مبيعا على موقع أمازون اليوم الثلاثاء، بعد طرح الكتاب بالأسواق في جميع انحاء الولايات المتحدة.

وتروي كلينتون في كتابها بعنوان "ماذا حدث" اللحظات الفاصلة خلال الحملة الانتخابية، بما في ذلك قرار مدير مكتب التحقيقات الاتحادي آنذاك جيمس كومي بإعادة فتح التحقيق في استخدامها لخادم بريد إلكتروني خاص عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية الأمريكية، والذي تعتقد كلينتون أنه أفقدها قوة الدفع وأدى إلى خسارتها للانتخابات.

وأكدت كلينتون في مقابلات للترويج لكتابها إنها قامت بواجبها في الحملة الانتخابية الرئاسية، ولكنها تعتقد أن الولايات المتحدة "في خطر "، وإنها يجب أن تستمر في إبداء رأيها بصراحة، بعد أن هزمها دونالد في نوفمبر الماضي.

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