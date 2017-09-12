ظهور مقطع فيديو إباحي على حساب تويتر الخاص بسيناتور أمريكي محافظ

واشنطن - (د ب أ)

أكد موظفون بمكتب السيناتور الأمريكي المحافظ تيد كروز اليوم الثلاثاء، ظهور مقطع فيديو إباحي لفترة وجيزة على الصفحة الخاصة بالسيناتور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت كاثرين فرازير الناطقة باسم السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس في تغريدة لها صباح اليوم الثلاثاء، إن المقطع الذي تم بثه يرجع إلى نوع من القرصنة أو إساءة التصرف: " قام الموظفون بمسح التغريدة المسيئة التي نشرت على حساب تيد كروز في وقت سابق، وتم إبلاغ إدارة موقع تويتر بذلك".

ويبدو أن أحد الأشخاص الذين يستخدمون حساب كروز قد نقر على أيقونة "أعجبني" على تغريدة كانت تحتوي على مقطع الفيديو.

وظهر مقطع الفيديو لمدة ساعة تقريبا أثناء الليل قبل أن تتم إزالته من حساب كروز، وذلك وفقا لموقع أخبار التكنولوجيا ووسائل الإعلام على شبكة الإنترنت "ذا فيرج".

واقتصرت تغريدات كروز الأخيرة على تعافي ولاية تكساس من آثار الإعصار هارفي والذكرى السنوية لهجمات الحادي من سبتمبر عام 2001 الإرهابية على نيويورك وواشنطن.