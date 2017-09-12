عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحب بالحفيد التاسع للرئيس
عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحب بالحفيد التاسع للرئيس
10:40 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017
عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - (د ب أ)
أعلن إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبأ ولادة الحفيد التاسع لترامب اليوم الثلاثاء.
وفي تغريدة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال إريك إنه وزوجته لارا: "متحمسان للإعلان عن ولادة ابننا، إريك لوك ترامب".
والطفل هو أول مولود للزوجين.
يذكر أن الرئيس الأمريكي له بالفعل ثمانية أحفاد من اثنين من أكبر أبنائه، دونالد الابن وإيفانكا.
وبثت لارا ترامب مؤخرًا مقطع فيديو عن حياتها اليومية الروتينية في أواخر أيام حملها.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الدين العام الأمريكي يتجاوز حاجز 20 تريليون دولار
-
بغداد ترفض الاستفتاء على استقلال كردستان العراق
-
الصين: واشنطن يجب أن تتوقف عن عزل كوريا الشمالية
-
ترامب يحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر: أمريكا لا يمكن ترهيبها
إعلان
إعلان