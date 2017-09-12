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عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحب بالحفيد التاسع للرئيس

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مصراوي Masrawy

عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترحب بالحفيد التاسع للرئيس

10:40 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحب بالحفيد التاسع للرئيس

عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

أعلن إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبأ ولادة الحفيد التاسع لترامب اليوم الثلاثاء.

وفي تغريدة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال إريك إنه وزوجته لارا: "متحمسان للإعلان عن ولادة ابننا، إريك لوك ترامب".

والطفل هو أول مولود للزوجين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي له بالفعل ثمانية أحفاد من اثنين من أكبر أبنائه، دونالد الابن وإيفانكا.

وبثت لارا ترامب مؤخرًا مقطع عن حياتها اليومية الروتينية في أواخر أيام حملها.

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