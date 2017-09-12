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تأجيل التصويت على قانون يسمح بمنح الجنسية الإيطالية للمهاجرين

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مصراوي Masrawy

تأجيل التصويت على قانون يسمح بمنح الجنسية الإيطالية للمهاجرين

10:28 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

تأجيل التصويت على قانون يسمح بمنح الجنسية الإيطالية للمهاجرين

المهاجرين

روما - (د ب أ): 

قرر مجلس الشيوخ الإيطالي، الثلاثاء، تأجيل التصويت للمرة الثانية على مشروع قانون يسمح لمئات الالاف من المهاجرين الشباب بتقديم طلب للحصول على الجنسية الايطالية، بسبب افتقار مشروع القانون إلى الدعم السياسي.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي لويجي زاندا اليوم إن إقرار القوانين يحتاج إلى أغلبية، وهي لا تتوافر حاليا.

وأعرب زاندا عن أمله في التوصل إلى حل وسط "في الأيام القادمة".

وأضاف أنه في حال عدم التوصل لحل وسط، فان معظم المراقبين يعتقدون أنه لن يكون هناك متسع من الوقت للتصويت على مشروع القانون الذي يتضمن إصلاحات، قبل حل البرلمان مطلع العام المقبل.

ومن شأن مشروع القانون أن يعود بالفائدة على الجيل الثاني من المهاجرين المولودين في إيطاليا أو وصلوا إليها وهم أطفال، ويبلغ عددهم نحو 800 ألف شخص.

وتسمح القوانين الحالية للأجانب بالحصول على الجنسية الإيطالية، ولكن وفقا للحزب الديمقراطي ومؤيدين أخرين لمشروع القانون، فإن هذه القوانين تقييدية للغاية.

وقال وزير الداخلية ماركو مينيتي، الذى ينظر إليه على أنه من الصقور في قضايا الهجرة، إن إصلاح المواطنة سيساعد المهاجرين على الاندماج في المجتمع الايطالي كما يحد من مخاطر التطرف.

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