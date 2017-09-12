مفكر أمريكي: مجتمع "العم سام" يشهد انقسامًا غير مسبوق (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

قال المفكر الأمريكي أوس جينس، إن نموذج الحرية الأمريكي شأنه شأن نماذج الدول التي لا يمكن تعميمها أو ضمان نجاحها في دول أخرى، لأن لكل دولة طبيعتها وظروفها الخاصة، إلا أنه في الوقت نفسه أحد التجارب الهامة التي يمكن أن نتعلم منها الكثير، وإن كان يشهد في الفترة الأخيرة انقسامًا غير مسبوق.

جاء ذلك، خلال كلمته بافتتاح اجتماعات "صالون الإسكندرية" الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء تحت عنوان "مستقبل القوى الناعمة المصرية"، في حضور عدد كبير من المثقفين والباحثين والشعراء والأدباء والإعلاميين.

وأضاف جينس أن الولايات المتحدة تواجه حاليًا العديد من التحديات التي تهدد بفشل نموذجها للحرية وعدم استدامته، مشيرًا إلى أن نموذج الحرية في المجتمع الأمريكي أصبح معرضًا للخطر لعدة أسباب، أهمها أن المجتمع هناك يشهد درجة غير مسبوقة من الانقسام؛ ليس فقط سياسيًا بل اجتماعيًا وتعليميًا وثقافيًا واقتصاديًا، كما أن المبادئ التي قامت عليها الحرية سابقًا هي محل جدال ونقاش كبير الآن.

وشدد جنيس على أن التحدي الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة ليس خارجيًا بل هو داخل المجتمع نفسه، مؤكدًا أن انتخاب الرئيس دونالد ترامب ليس هو الأزمة في حد ذاتها، وإنما جاء نتاجًا ومعبرًا عنها.