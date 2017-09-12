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حادث سير في المنيا يكشف ضابطًا مزيف

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مصراوي Masrawy

حادث سير في المنيا يكشف ضابطًا مزيف

10:40 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

حادث سير في المنيا يكشف ضابطًا مزيف

ارشيفية

المنيا ـ ريمون الراوي:

شهد طريق الجيش في المنطقة الحدودية بين مركز بني مزار ومحافظة المنيا حادث سير، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، أحدهم ادعى أنه ضابطًا في الجيش، قبل أن يتبين كذب ادعائه، ويتم التحفظ عليه.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية، بانقلاب سيارة على طريق الجيش أمام مركز بني مزار شمالي المحافظة.

وبالفحص وانتقال العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، تبينت إصابة ثلاثة أشخاص بينهم "أحمد .م"، مقيم بمحافظة الغربية، يعمل مندوب بشركة أدوية، أثناء إدلائه بأقواله لتحرير محضر بالحادث، ادعى أنه ضابطًا بالجيش، وبالفحص تبين كذب ادعائه.

حرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المذكور للتحقيق.

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