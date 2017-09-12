محافظ دمياط يترأس اجتماع إدارة المنطقة الاستثمارية الحرة

دمياط - محمد إبراهيم:

عقد مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الحرة في ميناء دمياط، اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وحضور المهندس علاء منيع رئيس الجهاز التنفيذي لمدينة دمياط الجديدة.

استعرض المجلس ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، كما عرضت حنان الموافي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة احتياجات المنطقة خلال الفترة المقبلة والمستهدف المطلوب تحقيقه.

كما ناقش المجلس عدد من المشكلات التي تعترض عدد من المصانع الموجودة وأبرزها التأمينات والحماية المدنية.

وقدم المجلس الشكر إلى جميع الشركات والمصانع الموجودة بالمنطقة الاستثمارية الحرة التي قدمت الدعم لمحافظة دمياط خلال الفترة السابقة عن طريق المشاركة المجتمعية.

وصرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بأنه خلال أيام سيتم توقيع بروتوكول بين مديرية التربية والتعليم بدمياط ومصنع بيور لفلاتر المياه وهو أحد المصانع الموجودة بالمنطقة الاستثمارية الحرة بميناء دمياط وذلك لتدريب طلاب المدارس الثانوية الفنية واختيار المتفوقين منهم للتعيين بالمصنع.