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الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف طفل من الروهينجا يواجهون مخاطر هائلة

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف طفل من الروهينجا يواجهون مخاطر هائلة

10:21 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف طفل من الروهينجا يواجهون مخاطر هائلة

الروهينجا

دكا - (د ب أ): 

قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف" الثلاثاء، إن أكثر من 200 ألف طفل من الروهينجا يتعرضون "لخطر هائل" عند عبورهم إلى بنجلاديش مع مئات الآلاف الآخرين الذين يفرون من العنف في ميانمار.

وقال جان ليبي، رئيس قسم حماية الطفل في مكتب اليونيسيف بدكا، في بيان له: "هؤلاء الأطفال هم في طليعة هذه الأزمة الإنسانية، وهم في خطر هائل".

وقد فر أكثر من 370 ألف من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش بعد أن بدأ التدفق في أعقاب الاشتباكات التي وقعت في 25 أغسطس وما تلاها من اشتباكات مضادة بين مسلحين من الروهينجا وقوات الأمن فى ميانمار في ولاية راخين.

وذكر جان ليبي الذي يراقب الوضع في بازار كوكس، إنه بحسب المعلومات الأولية فإن 60 في المائة من اللاجئين من الأطفال، مضيفا إنه لا يوجد أي مؤشر على أن هذا التدفق سيتوقف قريبا.

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مصراوي Masrawy

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