رئيس وزراء العراق: نتعاون مع مصر للقضاء علي الإرهاب

بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن هناك تعاونا مشتركا بين مصر والعراق في مكافحة والقضاء علي الإرهاب في المنطقة وليس العراق فقط.

وقال العبادي، في المؤتمرالصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، إن العراق حقق انتصارات كبيرة علي الارهاب ولكن يجب أن تستمر محاربة الارهاب في باقي المناطق... مشيرا إلى التعاون المشترك بين بلاده ومصر وليبيا ودول أخري للقضاء علي الإرهاب والمساعدة في إيقافه.

وأشار إلي أن تنظيم داعش الإرهابي بات ضعيفا بحكم انتصارات الجيش العراقي عليه في العديد من المناطق، وأن تلك الانتصارات ساعدت الجيش السوري في تحقيق انتصارات أيضا علي داعش في المناطق التي كان يسيطر عليها.