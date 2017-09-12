الرئيس اللبنانى يدين الحادث الإرهابي في سيناء

بيروت - (أ ش أ):

أدان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الحادث الإرهابي الذي وقع بالعريش، أمس الإثنين، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وأكد الرئيس اللبناني في برقية عزاء بعث بها، اليوم الثلاثاء، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ضحايا الحادث الإرهابي حرص لبنان على الاستمرار في مكافحة الارهاب والتضامن مع الشعب المصري الشقيق.