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مران الأهلي| انتظام الأساسيين.. وعودة مؤمن زكريا

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مران الأهلي| انتظام الأساسيين.. وعودة مؤمن زكريا مران الأهلي| انتظام الأساسيين.. وعودة مؤمن زكريا

التحرير

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انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا بشكل أساسي في لقاء طلائع الجيش، في مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي.

وكان حسام البدري، المدير الفني للفريق، قد منح اللاعبين الأساسيين راحة من مران أمس، فيما خاض البدلاء ودية الجونة والتي فاز بها الأهلي 6/0 على ملعب التتش.

بينما أدى شريف إكرامي حارس مرمي الفريق تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق استعدادًا لملاقاة الترجي التونسي فى دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن شريف إكرامى كان ضمن اللاعبين الأساسيين الذين خاضو مباراة طلائع الجيش فى بداية الدوري العام والذي منحهم البدري راحة سلبية أمس من التدريبات تجنباً لعدم تعرضهم للأصابة بالارهاق.

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وشهد المران انتظام مؤمن زكريا، لاعب الفريق بالنادي الأهلي، وكان زكريا قد تغيب عن لقاء طلائع الجيش بسبب إصابته بشرخ في أحد أصابع القدم، إلا أنه شارك في تدريبات اليوم ليعلن جاهزيته لمواجهة الترجي.

وأجرى حسام البدري، تقسيمة بمشاركة عدد من اللاعبين الأساسيين والبدلاء وذلك خلال مران الفريق، وشهدت التقسيمة تعنيف البدري لحسام عاشور، بسبب التقصير في المهام الدفاعية والتمركز الخاطئ.

ويستعد الأهلى لملاقاة الترجي التونسي فى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

 

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التحرير

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