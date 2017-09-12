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السيسي يبعث رسالة لنظيره السنغالي

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مصراوي Masrawy

يبعث رسالة لنظيره السنغالي

10:02 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

السيسي يبعث رسالة لنظيره السنغالي

السيسي

القاهرة - (أ ش أ):

يتوجه السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية فى وقت لاحق من، الثلاثاء، إلى العاصمة السنغالية " داكار" حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس السنغالي "ماكي سال".

وتتناول الرسالة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة ورؤية للقضايا الإقليمية في منطقة غرب إفريقيا في ضوء رئاسة السنغال الحالية لتجمع الإيكواس، وتوجيه الشكر لدعم السنغال لمرشحة مصر والقارة الإفريقية لمنصب المدير العام لليونسكو.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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