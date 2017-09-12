11 محطة ترصد المشادات "التاريخية" في اجتماعات المسؤولين العرب

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، حالة من الجدل والنقاش الحاد الذي تسببت فيه كلمة وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان المريخي الذي كان آخر المتحدثين في قائمة الوزراء.

فبعد أن انتهى الوزير القطري من إلقاء كلمته طلب رئيس وفد السعودية السفير أحمد قطان من رئيس الجلسة وزير خارجية جيبوتي الرد إلا أن رئيس الجلسة طلب إنهاء الجلسة الافتتاحية وترك الردود للجلسة المغلقة.

إلا أن وزير الخارجية سامح شكري أكد من جانبه ضرورة إتاحة الفرصة للرد في الجلسة المفتوحة خاصة وأن رئيس الوفد القطري تحدث في جلسة مفتوحة ولم تكن كلمته مجدولة ضمن قوائم المتحدثين.

ووصف شكري ما ورد في كلمة الوزير القطري بـ"التدني الأخلاقي" الذي لا يليق في التحدث مع دول لها تاريخ في الحضارة الإنسانية رافضًا بشدة ما ورد على لسان الوزير القطري.

وشهدت اجتماعات المسؤولين العرب تاريخًا من المشادات الكلامية والنقاشات الحادة على مستويات مختلفة أبرزها الخلافات التي حدثت على مستوى القادة منذ بداية انعقاد القمم العربية.

وكان العقيد الليبي معمر القذافي بطلاً في أغلب تلك المشادات بينما كان التلاسن اللفظي بين الرئيس العراقي السابق صدام حسين والرئيس السوري السابق حافظ الأسد عام 1982 أبرزها.

تسلسل زمني

1- قمة الرباط 1969

الزعيم الليبي السابق معمر القذافي ينادي كل من ملك المغرب الملك الحسن الثاني والملك فيصل بن عبد العزيز، ملك السعودية بأسمائهم، ويتسبب ذلك في توقف الجلسات مؤقتًا.

2- قمة تونس 1979

نجل الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة يتجه إلى الرئيس العراقي صدام حسين، فتصرف الحرس الشخصي لصدام بطريقة عنيفة وأدى ذلك لتوتر العلاقة بين الزعيمين خلال جلسات القمة.

3- قمة فاس بالمغرب 1982

صدام حسين يتهم الرئيس السوري حافظ الأسد بتدبير عمليات إرهابية ضد العراق بسبب موقف الأخير الداعم لإيران.

4- قمة الجزائر 1988

القذافي يحضر القمة مرتديًا قفازًا في يده اليمنى زاعمًا أنه لا يريد تلوثها بأيدي من وصفهم بـ"الخونة" من ملوك ورؤساء الدول العربية. وكانت العلاقات مع إسرائيل هي السبب الذي تحدث عنه القذافي.

5 - قمة القاهرة 1990 الاستثنائية

مشادة بين مبارك والقذافي بسبب الخلاف حول مناقشة جدول القمة الخاصة بغزو العراق للكويت.

6- قمة عمان 2001

القذافي يطرح فكرة "أسراطين" لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وسخر من أمير قطر في القمة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث قال في كلمته: "إن الشيخ حمد أقدر واحد فينا على ملء الفراغ"، ساخرًا من وزنه الزائد.

7- قمة الدوحة 2009

مشادة بين القذافي والملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك السعودية.

8- قمة دمشق 2008

القذافي يثير السخرية بحديث عن تصفية الزعماء العرب واحدًا تلو الآخر وأن مصير الرئيس العراقي السابق صدام حسين ينتظرهم.

9- قمة ليبيا 2010

القذافي يثير استياء القادة العرب بترك القاعة والتأخر عن الجلسات ثم يلتقط صورة وهو متكأ على كتفي الرئيس المصري السابق حسني مبارك والرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح.

10- قمة عمان 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي ينسحب من الجلسة أثناء كلمة أمير قطر.

11- اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب (12 سبتمبر 2017)

جدل ونقاش حاد تسببت فيه كلمة وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان المريخي بينه وبين رئيس وفد السعودية السفير أحمد قطان ووزير الخارجية المصري سامح شكري، على خلفية الأزمة الحالية بين "دول المقاطعة" وقطر.