سفير السعودية لقطر: الارتماء في أحضان إيران لن يجدي نفعًا

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قال سفير المملكة السعودية بالقاهرة، أحمد قطان، إن دولة قطر تقوم بأعمال عدوانية، مشيرًا إلى أنه أوضح خلال كلمته بالاجتماع الدوري للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، دعم قطر لأعمال إرهابية وتمويل للمتطرفين بالعشرين عامًا الماضية.

أضاف قطان، خلال مداخلة لبرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، الثلاثاء، أنه على قطر أن تعي أن ما تقوم به أكبر من حجمها، مشدّدًا على أن الارتماء في الأحضان الإيرانية لن يجدي نفعًا لهم، موضحًا أن المندوب القطري تجاوز خلال الاجتماع، فما كان من وزارء الدول الأربع إلا أن لقنوه وبلاده درسًا قاسيًا.

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تابع أنه من العيب والغباء أن تُعادي قطر أكبر دولتين عربيتين، وهما المملكة ومصر، متمنيًا أن تعود الدوحة إلى رشدها، فلن يبقى لها في نهاية المطاف إلا الأشقاء العرب، راجيًا من الله لهم الهداية، موضحًا أن ما حدث اليوم يؤكد أن قطر ليس لديها الرغبة في إجراء مصالحة، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي بهم إلى الهاوية.

أشار إلى أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقطر بوقف دعم الإرهاب، يؤكد أن لديه معلومات مؤكدة حول حقيقة ذلك، نافيًا تورط المملكة في محاولة سابقة للانقلاب على الحكم في الدوحة.