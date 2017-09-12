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حقيقة وجود علم إسرائيل في مادة الدراسات بالصف الثاني الإعدادي

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حقيقة وجود علم إسرائيل في مادة الدراسات بالصف الثاني الإعدادي حقيقة وجود علم إسرائيل في مادة الدراسات بالصف الثاني الإعدادي

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نفى أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجود أخطاء بالخرائط التى توجد بالكتاب المدرسي الخاص بمادة الدراسات اﻻجتماعية للصف الثانى الإعدادى.

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وبشأن ما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية فيما يتعلق بوضع علم إسرائيل بأحد الكتب الخارجية للمادة، عقب: "تبين أن الكتاب الخارجي يتبع أحد دور النشر، وتم إحالة الواقعة للتحقيق"، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد تقرير من قبل مكتب مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية عن الواقعة؛ للتأكد من صحة منح دور النشر ترخيص من الوزارة أو عدمه، وفي حال عدم حصول دور النشر على صلاحية التداول من الوزارة، سيتم إبلاغ شرطة المصنفات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد دار النشر.

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