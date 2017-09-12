السيد نصر: كفر الشيخ تعيش أزهى عصور الرياضة (صور)

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كتب - عمرو الشامي

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن وزير الشباب والرياضة رشح المحافظة لاستضافة المهرجان الرياضى الختامى للمشروع القومى للقرى المحرومة لـ١٦ محافظة، على أرض معسكر الشباب بمدينة مصيف بلطيم.

ويضم المهرجان الرياضي فرقا ممثلة عن محافظات «الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وقنا وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد والقليوبية والغربية والمنوفية والدقهلية والبحيرة والشرقية وشمال سيناء»، وينعقد خلال الفترة من ١٤ إلى ١٧ سبتمبر الحالي.

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وتفقد المحافظ تدريبات الفريق الأول لكرة القدم باستاد كفرالشيخ الرياضى، اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة الأولى فى الدورى الممتاز "ب".

وأضاف نصر في كلمته أمام اللاعبين أنه يولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، لدعم جميع الفرق الرياضية والمتفوقين رياضيًا، لافتا أن محافظة كفرالشيخ تعيش أزهى عصور الرياضة، نظرا للاهتمام بالأندية الرياضية على مستوى المحافظة، وإقامة العديد من الملاعب المختلفة ومراكز الشباب بالقرى، لتحفيز الشباب لممارسة الرياضة وتحسين القوة البدنية للشباب، واستغلال طاقاتهم فى المجتمع.