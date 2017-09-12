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الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 87 حالة

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مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 87 حالة

09:36 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 87 حالة

أرشيفية

كتب – أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الثلاثاء، عن وفاة حاج من الحجاج المصريين بالأراضي ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 87.

وأوضح الدكتور محمد شوقي، نائب رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفي هو حسنين جلال حسنين مرزوق، يبلغ من العمر 40 عاما، من محافظة الغربية، توفي إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، وذلك بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة.

وأشار نائب رئيس بعثة الحج الطبية، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

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