مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد التزامه بالحفاظ على سيادة سوريا

القاهرة- (أ ش أ):

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب مجددا التزامهم الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة اراضيها واستقرارها وسلامتها الاقليمية وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.

كما أكد المجلس في قراره الختامي، اليوم الثلاثاء، بشأن تطورات الأوضاع في سوريا على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان "جنيف1" في يونيو 2012 واستنادا لما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وخاصة قرار مجلس الأمن 2254.

وعبر وزراء الخارجية العرب عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لانجاح المفاوضات التي تجري برعايتها لانهاء الصراع وارساء السلم والاستقرار في سوريا.