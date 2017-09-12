أخبار عاجلة

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا» -
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد التزامه بالحفاظ على سيادة سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد التزامه بالحفاظ على سيادة سوريا

09:40 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد التزامه بالحفاظ على سيادة سوريا

مجلس وزراء الخارجية العرب

القاهرة- (أ ش أ):

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب مجددا التزامهم الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة اراضيها واستقرارها وسلامتها الاقليمية وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.

كما أكد المجلس في قراره الختامي، اليوم الثلاثاء، بشأن تطورات الأوضاع في سوريا على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان "جنيف1" في يونيو 2012 واستنادا لما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وخاصة قرار مجلس الأمن 2254.

وعبر وزراء الخارجية العرب عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لانجاح المفاوضات التي تجري برعايتها لانهاء الصراع وارساء السلم والاستقرار في سوريا.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الخارجية الإيراني يزور غدًا

    أخبار

  • الدفاع الروسية: شويجو زار دمشق وأجرى محادثات مع الأسد

    أخبار

  • قطان يستغرب من وصف الوزير القطري إيران بأنها "دولة شريفة"

    أخبار

  • - مشادة كلامية بين ممثل قطر وسفير في الجامعة العربية

    أخبار

إعلان

4a8695a33e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)