ترامب يزور بعض المناطق المتضررة من إعصار "إرما" في فلوريدا

واشنطن - (د ب أ)

يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد غد الخميس إلى ولاية فلوريدا لزيارة بعض المناطق التي تضررت بقوة من إعصار "إرما".

جاء ذلك وفقا لما أعلنته سارا ساندرز المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء في واشنطن.

ولم يتحدد بعد مسار الزيارة على نحو دقيق.

كانت العاصفة الاستوائية تسببت أمس الاثنين وأول أمس الأحد في وقوع أضرارا كبيرة في فلوريدا وذلك بعد هبوبها المدمر عبر البحر الكاريبي.

ولا يزال ملايين الناس في المنطقة يعانون انقطاع الكهرباء.